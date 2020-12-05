"الجمارك" تحبط تهريب أسلحة بيضاء وزجاجات خمور وهواتف محمولة

أحبط رجال الجمارك في الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية تحمل 3 حقائب وعدة أكياس للسوق الحرة، وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة إكس راي، لوحظ وجود عدد محدود من التليفونات .

وبالعرض على المشرف على صالة الوصول قرر تكليف تفتيش حقائب الراكبة يدويا ما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات داخل أكياس السوق الحرة وداخل حقيبة يد الراكبة بإجمالي 20 هاتفا محمولا ماركة iPhone .

وقرر مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 52 لسنة 2020 وتحرير المضبوطات وإخطار مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران إيجن القادمة من أثينا، استوقف مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين من اليونان يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 76 مطواة قرن غزال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 32 لسنة 2020 وإخطار مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وفي شرم الشيخ، أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرارا الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم TK 0698 للخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصرى قادم من تركيا يحمل معه حقيبتين نظرا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY لوحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تفتيش الحقائب، فتبين وجود 13 زجاجة كونترمال (سائل مخدر) و 5 أشرطة ترامادول بها 43 قرص موزعين جميعا بالحقيبتين.

وقرر مدير عام جمارك الفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.