السويركي مالك التوحيد والنور: من دعم الإرهاب إلى إهانة العلم

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أنه تم القبض على سيد رجب السويركي رجل أعمال، ومالك محال التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، موضحة أنه يجري التحقيق مع السويركي، في التهم المنسوبة إليه.

ولم تكن هذه التهمة الوحيدة التي اقترنت باسم السويركي، مالك محال التوحيد والنور، ففي عام 2014، أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بضبط وإحضار سيد السويركي، صاحب محال التوحيد والنور، بعد إحالته لمحكمة الجنح بتهمة إهانة علم مصر طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

اتهام مالك التوحيد والنور بتهمة إهانة العلم

وكشفت التحقيقات أن أحد المواطنين توجه لشراء حذاء "كوتشي" من فرع التوحيد والنور في شارع شهاب بالمهندسين، وفوجئ برسم علم مصر على نعل الحذاء، وتوجه لإحدى الصحف الخاصة التي تحققت من الموضوع، ونشرته، ثم تقدم ببلاغ إلى النيابة التي استدعت السويركي، الذي امتنع عن الحضور، فأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ولم يتم العثور عليه، وتم إحالته إلى الجنح هاربًا.

وسيد رجب السويركي، رجل أعمال، ومالك محال التوحيد والنور المنتشرة في ربوع الجمهورية، ليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها السويركي المشهد الإعلامي، فمنذ أكثر من 16 سنة شغل السويركي الرأي العام بعد اتهامه بالجمع بين أكثر من خمس زوجات، وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

وحينها قال السويركي من داخل قفصه للصحفيين إنه بريء وأن جميع زيجاته كانت شرعية، ونفى جمعه لـ5 زوجات، مؤكدا أن القضية ملفقة، وأضاف هل انتهت كل المشاكل ولم يبق سوى التحقيق من صحة زيجاته أم لا؟