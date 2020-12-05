تمويل أنشطة وحسابات مشبوهة.. تفاصيل القبض على مالك التوحيد والنور

قالت مصادر مطلعة إن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، تم عقب تحريات دقيقة أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأوضحت المصادر أن القبض على السويركي تم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.

تمويل أنشطة وحسابات مشبوهة

أضافت المصادر أنه تم نقل المتهم إلى مقر جهة أمنية لتحرير محضر الضبط ومواجهته بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.

وتتولى جهات التحقيق استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التي تثبت الاتهامات وتتضمن انتماءه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، ما أدي إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

براءة وإدانة

شهدت حياة سيد رجب السويركي محطات مثيرة ففي يناير من عام 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة مالك محال التوحيد والنور من تهمة إهانة علم مصر، إذ بيعت أحذية عليها العلم بسلسلة المحال التي يمتلكها.

وفي عام 2002، عاقبت المحكمة السويركي بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

هيروين الابن

وفي عام 2014 ألقت مباحث القليوبية، القبض على نجل مالك محلات التوحيد والنور الشهيرة، وصديقه بعد ضبطهما فى أحد الأكمنة، في أبوزعبل، وبحوزتهما كمية من الهيروين بقصد التعاطي، حيث تم حبس محمود السيد رجب السويركي نجل صاحب محلات التوحيد والنورويعمل بشركة ملك والده، وصديقه محمود أثناء استقلالهما السيارة، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين، تزن حوالي 5 جرامات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4732، إداري مركز الخانكة لسنة 2014، وتولت النيابة التحقيق.

قتل الحفيد

وفي شهر يونيو عام 2012 قتل "محمد" حفيد رجل الأعمال في منطقة دار السلام بالقاهرة بطعنة مطواة على يد مسجل خطر أثناء التشاجر معه على أولوية المرور حيث لفظ أنفاسه فى المستشفى متأثرًا بجراحه.