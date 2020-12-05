ضبط 870 عبوة دواء مجهولة المصدر بصيدليتين بالغربية

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، اليوم السبت، حملة مكبرة على الصيدليات والمحال، أسفرت عن تحرير محضرين ضد المسؤولين عن صيدليتين بناحية منشأة سليمان، لحيازتهما عدد ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة بغرض البيع.

كما ضبطت مديرية التموين بطنطا، ٢٣٥ كيلو حلاوة، بدون بيانات من مصنع غير مرخص بحي الغفران بقحافة حي ثان طنطا، وتم تحرير محضر رقم ٣١٢٨٣ جنح ثان طنطا لعدم وجود ترخيص للمصنع.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال وخاصة الصيدليات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع بأسواق المحافظة.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 2 طن أعلاف حيوانية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبط 2 طن صابون سائل وكلور مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.