دبلوماسي سابق يستعرض أهمية زيارة السيسي لـ"باريس" ولقائه بماكرون

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا شديدة الأهمية، ولها بعد سياسي وإقليمي وأمني في ضوء حرص البلدين على تأمين المنطقة، موضحًا أن الاستفزازات التركية تتسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، وبالتالي القاهرة وباريس هما مركزان للأمن عبر المتوسط، يعملان معا من أجل احتواء هذه الممارسات الاستفزازية.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي جاهز بحزمة من العقوبات خلال الشهر الجاري على تركيا، بسبب ما تقوم به من استفزازت في منطقة حوض المتوسط، كما أن البعد المهم لهذه الزيارة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي هو التسامح بين الأديان واحترامها، والبعد عن الإساءة لأي دين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الملف الليبي هام جدا، وسوف نجني ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاق عملية سياسية تتحاور فيها جميع الأطراف السياسية الليبيية بالتعاون مع مصر وشركاء المنطقة بالإضافة إلى الشركاء في أوروبا.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا الأحد زيارة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين.

وتأتي الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط".