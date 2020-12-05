بعد القبض على سيد السويركي.. 10 معلومات عن مالك محال التوحيد والنور

كشفت مصادر، أنه تم القبض على سيد رجب السويركي رجل أعمال، ومالك محال التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، موضحة أنه جار التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

تستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن سيد رجب السويركي مالك محال التوحيد والنور الشهيرة:

السويركي: مواليد محافظة السويس وفروع محاله تتخطى الـ70

- سيد رجب السويركي مواليد 1945 من محافظة السويس.

- بدأ حياته التجارية في مخزن صغير بوسط القاهرة لتخزين بضائع التجار.

- تمكن بعد سنوات قليلة من مجيئه من بلدته الأصلية السويس، من افتتاح أول فرع لسلسلة محاله التجارية الشهيرة واختار لها اسم " التوحيد و النور"، ثم راح يتوسع في سلسلة المحال حتى أصبحت مؤسسة تجارية كبيرة منتشرة في القاهرة والجيزة ومختلف محافظات الجمهورية.

- يزيد عدد فروع التوحيد والنور التي يملكها سيد رجب السويركي عن 70 فرعا.

- في 2002 تم اتهام سيد السويركي في الجمع بين أكثر من خمس زوجات في آن واحد.

- واجه السويركي العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

- حكمت المحكمة بسجن السويركي لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين.

- تم تخفيف حكم الـ 7 سنوات في عقوبة الجمع بين 5 زوجات، لـ 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

- تم اتهام سيد السويركي في عام 2014، بتهمة إهانة علم مصر، وتمت إحالته لمحكمة الجنح طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

- تم القبض عليه منذ يومين بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة.