567 ألف كويتي يختارون 50 نائبا بمجلس الأمة من 395 مرشحا بينهم 33 سيدة

يواصل الناخبون الكويتيون عملية الاقتراع، لاختيار 50 نائبا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، الثامن عشر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت.

إجمالي المرشحين

أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة على إجمالي 395 مرشحا ومرشحة كالآتي:

- 362 عدد المرشحين الذكور

- 33 عدد المرشحات الإناث

- 43 نائبا من مجلس 2016 ضمن المرشحين ، والذي يعد أول مجلس يكمل مدته الدستورية منذ نحو 21 عاما وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وتجري الانتخابات فى 5 دوائر:

الدائرة الأولى: 71 مرشحا و11 مرشحة

الدائرة الثانية: 57 مرشحا و6 مرشحات

الدائرة الثالثة: 74 مرشحا و11 مرشحة

الدائرة الرابعة: 91 مرشحا

الدائرة الخامسة: 69 مرشحا و5 مرشحات

إجمالي الناخبين:

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق الاقتراع 567 ألفا و694 ناخبا موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس كالآتي:

273 ألفا و940 ناخبا من الذكور

293 ألفا و754 ناخبا من الإناث

يشار إلى أن مرشحا واحدا تقدم بطلب التنازل عن خوض انتخابات أمة 2020 في الدائرة الرابعة، هو مرزوق فهد المطيري، ليبلغ اجمالي عدد المرشحين المتنازلين منذ فتح باب الترشح للانتخابات مرشحا واحدا فقط.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 26 اكتوبر الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي.