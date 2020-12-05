غرق طالبين في ترعة الحسينية بالشرقية: هربا أثناء الفسحة المدرسية 

أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واقعة وفاة طالبين بمدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، غرقا بترعة الحسينية رقم 1 المبطنة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيتم محاسبة المقصرين في عملهم بالمدرسة، بسبب الإهمال وعدم متابعة طلاب المدرسة أثناء الفسحة المدرسية، مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية داخل المنشآت التعليمية مره أخرى.

وقدم محافظ الشرقية خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الطالبين، داعيا المولى عز وجل أن يرحمهما وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وكان رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بخصوص واقعة غرق الطالبين، تُفيد بأن الطالب أحمد محمد عطية، مقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي، والطالب محمد محمود أحمد عياد، مقيد بالصف الأول الاعدادي بالمدرسة نفسها، قد هربا اليوم من المدرسه أثناء الفسحة، التي تبدأ من الساعة العاشرة والربع حتى العاشرة والنصف، من أعلى السور الخلفي للمدرسة، وتم اكتشاف هروبهم أثناء حصر الغياب بعد الفسحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هربهما.

وأفاد وكيل التعليم بأن إدارة المدرسة تلقت إخطارا من أحد العاملين بمستشفى الصالحية، يُفيد بوجود طالبين توفيا غرقا في ترعة الحسينية رقم 1 المبطنة، البعيدة عن المدرسة بحوالي 3 كيلو مترات، ليتم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية لاتخاذ اللازم.