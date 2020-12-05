تغريم 58 سائقا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، المشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم ضبط ٥٨ سيارة مخالفة، بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعلىمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذا لتعلىمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٥٨ سيارة مخالفة، بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.