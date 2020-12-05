صور.. وزير التموين يتفقد مشروع صوامع القمح في الشرقية

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع، اهتماما كبيرا نظرا للأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح، وذلك أثناء تفقده مشروع صوامع الصالحية بقصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأشار مصيلحي، إلى أن الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبر البلدي، يصل إلى ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنوي، مما يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثة للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من القمح وتقديمه في صورة منتج جيد للمواطنين.

جاء ذلك، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وفايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، وسامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع أصبحنا نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.5 شهر بكميات تصل إلى 3.4 مليون طن قمح، مشيرا إلى استمرار استكمال هذا المشروع بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصوامح الحقلية، حيث يتم إنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن، بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا والمنوفية، و4 بمحافظة الشرقية، لتحسين الطاقات التخزينية ولتخزين الأقماح والحفاظ عليها من الهدر.

وقال الوزير، إن ما يحدث الآن في مصر هو بناء حقيقي لمصر الجديدة، سواء في البنية الأساسية والمناطق اللوجيستية وأماكن التخزين للسلع الإستراتيجية الهامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات من صحة وتموين وطرق وكباري وتعليم، وذلك برؤية سياسية واضحة وخطة عمل ممنهجة وإرادة منفذة تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام، مشيرا إلى أنه تم توريد 670 ألف طن، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلا عن الشون التقليدية، التي تعرض المخزون للتلف والإصابة.

وقال المحافظ، إن مشروع صوامع الصالحية بقصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية مشروع ضخم وكبير حيث يعمل بطاقة تخزينية 90 ألف طن، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين قامت بوضع خطة عمل لإستيعاب كميات الأقماح بها حيث تم الإتفاق على إنشاء 4 صوامع حقلية بالمحافظة، للحفاظ على الاحتياطي الاسترتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة وتوفير عمليات النقل.

وأضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع، الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما خاصا للحفاظ على السلع الإستراتيجية، واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها، مشيرا إلى أن مشروع صوامع الصالحية بقصاصين الشرق يمثل خطوة لبداية انطلاق مشروعات عملاقة تحمل الخير والنماء لشعب مصر العظيم.

بينما أوضح اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة، والقضاء على نسبة الفاقد، التي تصل إلى 10٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد مشروع صوامع الصالحية بقصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية والمُنفذ من قبل شركة "المقاولون العرب" واستمعا لشرح تفصيل عن مكونات المشروع.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع من ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع والغلال والمقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد 18 خلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية، بإجمالي 90 ألف طن وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

واطمأن الوزير والمحافظ على حجم الأعمال المنفذة بالمشروع والانتهاء من كافة الأعمال به، وإطلاق التيار وبدء تجارب التشغيل الجاف واستلام أول شحنة قمح لزوم أعمال المسارات واختبار التحميل للتشغيل الفعلي استعدادا لافتتاحه رسميا ضمن عدد من المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية.