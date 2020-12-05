ليلي عز العرب عن ردها على سكارليت جوهانسون: هي فنانة وأنا فنانة

قالت الفنانة ليلي عز العرب، إن ردها على الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسون جاء بعدما شعرت بوجود "سيناريو" متفق عليه بين الممثلة وبعض الأشخاص الذين دفعوها للقيام بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيلها لفيديو للرد عليها: "الدم غلي في عروقي، وهي فنانة وأنا فنانة".

وأضافت "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أنها قامت بتفنيد مزاعم "جوهانسون" حول العدالة في مصر، وأعلمتها بأن النيابة العام ومنظومة القضاء المصري شامخة ولا يوجد من يتدخل في قرارات وأحكام النيابة.

وأوضحت أنها استخدمت ذات الألفاظ التي استخدمها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حول زيادة نسب الفقراء والمشردين في أمريكا خلال توجيه الحديث للفنانة الأمريكية: "كان لازم يبقى الكلام محدد، وهي مكانتش تعرف حاجة عن مصر".

وأكدت أنه يجب على مصر الهجوم بدلا من الدفاع لأوقات طويلة، حيث إن ما يحدث من مصر والمواطنين تجاه مجريات العالم الخارجي ما هو إلا مجرد رد فعل: "مصر مفيهاش انتهاكات، وفيها نظام قضائي محترم، وأتمنى إن كل حد يجد في نفسه إنه يقدر يرد.. يتولى الرد على الممثلة".