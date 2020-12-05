أشرف عبدالباقي: عملت تحليل DNA في أمريكا عشان أعرف مسار عيلتي منذ ألف عام

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه قام بإجراء تحليل DNA في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مسار عائلته قبل ألف عام، وحينها وجد أن عائلته وعلى مدار 400 عام لم تنتقل من القاهرة: "دي كانت حاجة غريبة جدا".

وأضاف "عبدالباقي"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تعلم كثيرا من العمال عندما بدأ بالعمل مساعدا لوالده في الصف السادس الأبتدائي: "أنا أول يوم كنت بخلص امتحانات كنت ببقي عايز أنزل الشغل، وأيدي كانت بتفئفئ بسبب العدة، وكانت ورشة حديد".

وأوضح أنه عندما كان يساعد والده في الورشة كان يتلقي يوميا مبلع 25 قرش، وحينها نجح في حفظ 20 جنيه واشترى دراجة من محل "أبو الكوخ" بـ25 جنيه، وعندما وصل لسن الـ18 عام نجح في شراء أول سيارة له.

وأكد أنه كان دائما ما يهتم بالقراءة والعمل والدراسة على حد السواء، وكان دائما ما يحاور والده عن كيفية سير العمل: "كنت بقضي معاه أكتر وقت، وأخواتي منزلوش الشغل واتجوزوا، وكنت أنا الوحيد اللي قاعد معاه".

وأشار إلى أنه وفي إحدى المرات وأثناء تركيب أحد الشبابيك في عمارة تحت الإنشاء دخل برجله مسمار كبير صدء، قام على إثره العاملين معه بضربه على رجله لحين إخراج المسمار والدم الفاسد ثم كى تلك المنطقة: "كان ليهم حجات بدائية صح جدا، ولما روحت المستشفى والدكتور شاف اللي عملوه قال أنه صح".