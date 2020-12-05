أمريكا: توقعات بعقد اجتماعات استخباراتية بالبنتاجون مع فريق بايدن

توقعت مصادر أمريكية اليوم السبت أن تنعقد اجتماعات في الأسبوع المقبل بين مسئولين من الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وبين عدد من مسئولي وكالات الاستخبارات ذات الإدارة العسكرية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون".

وقالت سو جو المتحدثة باسم الوزارة إن مكتب نائب وزير الدفاع لشئون الاستخبارات والأمن والمسئول الانتقالي بالوزارة يضعون اللمسات الأخيرة للتنسيق بشأن الوكالات الاستخبارية بالبنتاجون.

وأشارت إلى أن هذا يتضمن إجراءات الموافقة على إتاحة المعلومات بالنسبة للوكالات الاستخباراتية بالبنتاجون حسب القوانين المتبعة وحسب مذكرة التفاهم الخاصة بالفريق الانتقالي للإدارة الجديدة.

ويأتي هذا بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يمنع مسئولي الفريق الانتقالي لبايدن من حضور اجتماعات وكالات الاستخبارات الواقعة في اختصاص البنتاجون ومن بينها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الدفاعية وهو ما أثار انتقادات الديمقراطيين بإعاقة استعداد بايدن لتولي السلطة.

وكان مستشارون لبايدن تحدثوا بالفعل مع مسئولين من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية " سي آي إيه " وهما مستقلتان عن البنتاجون.