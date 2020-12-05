فوز جامعة الفيوم بالمشروع القومي "العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية"

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن فوز جامعة الفيوم بأحد المشروعات القومية والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان "العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة: إنشاء عيادة زراعية إلكترونية ومركز أعمال زراعي".

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أنّ هذا المشروع، الذي تصل مدته إلى 18 شهرا هو نتاج تعاون بين جامعة الفيوم ومركز بحوث الصحراء، بهدف خدمة القطاع الزراعي في مصر، خاصة أصحاب المزارع الصغيرة، من خلال توفير التدريبات وورش العمل والخدمات الاستشارية، سواء من خلال التفاعل الشخصي أو عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة، رئيس الفريق البحثي بجامعة الفيوم، أنّ هذا المشروع يأتي ضمن نداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأول للعام المالي 2021/2020 للمشروعات التطبيقية ومشروعات البحوث والتطوير والابتكار، طبقًا لأولويات الدولة المصرية لمرحلة ما بعد "كورونا"، كما أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري.

يذكر أنّ رئيس جامعة الفيوم، قد شهد ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية" التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والتي استضافت خلالها الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وياسمين أبو طالب، عضو مجلس النواب، بحضور مستشاري رئيس الجامعة والقائم بأعمال أمين الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، ومنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكليات الجامعة ومنسقي الأنشطة الطلابية وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من الطالبات والطلبة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات الملموسة في المجال السياسي والحزبي والنسائي للدكتورة غادة علي وياسمين أبو طالب باعتبارهن نماذج مشرفة يجب على الطالبات الاستفادة من خبراتهن خاصة أنّ المرأة أصبحت في مقدمة الصفوف وتتمتع بكافة الاستحقاقات.