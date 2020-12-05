يصل لـ3 ملايين جنيه.. ضوابط الحصول على قرض الرفاهية للسيارات الفخمة

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من الأوعية الادخارية، والقروض الشخصية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد من العملاء، منها قروض تمويل شراء السيارات.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، لبرنامج الرفاهية لتمويل شراء السيارات الفخمة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، نسب التمويل، قيمة التمويل، وفقا للسياسة البنك المعلنة.

تفاصيل برنامج الرفاهية لتمويل السيارات الفخمة من بنك الإمارات دبي الوطني

ـ يقدم لجميع عملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

ـ يقدم فقط للسيارات الرفاهية والفخمة (بورش، ليكزس، أستون مارتن، وسيارات مجموعة MTI).

- تمويل حتى60% من قيمة السيارة.

ـ القرض يصل إلى 3 ملايين جنيه.

ـ مدد القروض مرنة تصل إلى 84 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض السيارات من بنك الإمارات دبي

الموظفين

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

ـ خطاب موارد بشرية.

ـ كشف حساب مصرفي في حالة زيادة الراتب الشهري عن 10 آلاف جنيها.

ـ فاتورة مرافق حديثة.

ـ خطاب بعرض السعر.

أصحاب الأعمال

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

ـ كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر.

ـ سجل تجاري حديث.

ـ بطاقة ضريبية سارية.

ـ بيان، أو تقرير مالي عن أخر 3 سنوات اعتمادا على مبلغ القرض وأقدمية العمل.

ـ فاتورة مرافق حديثة.

ـ خطاب بعرض السعر.

مهني براتب (الأطباء وأساتذة الجامعات)

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

ـ البطاقة النقابية.

ـ خطاب اثبات المهنة وأقدمية العمل.

ـ فاتورة مرافق حديثة.

ـ خطاب بعرض السعر.

طبيب حر

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

ـ رخصة مزاولة المهنة.

ـ بطاقة ضريبية سارية.

ـ البطاقة النقابية.

ـ ترخيص جهة من وزارة الصحة.

ـ كشف حساب مصرفي لآخر ٦ أشهر.

ـ نسخة من السجل التجاري في حالة أصحاب المختبر.

ـ فاتورة مرافق حديثة.

ـ خطاب بعرض السعر.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماع الخميس 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.