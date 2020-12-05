الحماية المدنية تنقذ قطة أعلى مصعد بالإسكندرية: ظلت عالقة لأيام

أنقذت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قطة عالقة أعلى أساسنير بإحدى العقارات بمنطقة سيدي جابر، شرقي المدينة.

وتلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية في المحافظة، بلاغا يفيد بوجود قطة عالقة سقطت أعلى كبينة الأساسنير، حيث تم وصول القوات، التي حاولت إنقاذ القطة العالقة ونزولها بصحة جيدة.

وفوز إنقاذ القطة، انتابت أهالي العقار حالة من الفرحة، مشيدين بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية للبلاغ، والتواجد الفوري في العقار لإنقاذ القطة، التي تتواجد منذ أيام أعلى الأساسنير، وفشل الجميع في إنزالها.

وقالت شيماء عفيفي، صاحبة البلاغ، أحد أهالي العقار، إن قطة ظلت عالقة فوق كابينة الأسانسير لفترة، ولم تتمكن من النزول نهائيا، لافتة إلى أن السكان قرروا الاتصال بالحماية المدنية.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع الاستجابة السريعة للبلاغ، لافتة إلى أن القطة أرهقت القوات، بسبب محاولتها الهروب خوفا، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذها والصبر حتى لا يتم دهسها من قبل الأساسنير، خاصة بعد نزولها بير المصعد.

ووجهت السيدة الشكر لقوات الحماية على سرعة الاستجابة للبلاغ وإنقاذ القطة، لافتا إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا من أجل إنقاذ القطة.