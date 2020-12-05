آخر أخبار مصر.. بدء نوة قاسم على الإسكندرية وصرف منحة الـ500 جنيه غدا

تظل الأخبار الخدمية، على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

نهاية العام آخر فرصة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال مصدر مسؤول، إنّ نهاية العام الحالي 2020 هي آخر فرصة أمام المتخلفين عن تقديم التصالح في مخالفات البناء، إذ لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى، مطالبًا المواطنين بتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.

غلق جزئي لبعض المحاور في الجيزة لمدة 5 سنوات

وأعلنت محافظة الجيزة، أنّه سيتم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال محطتي ميدان الرماية والأهرام، من صباح غد الأحد الموافق 6 ديسمبر بسبب تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، ولمدة خمس سنوات، وذلك من محطة ميدان الرماية، إذ سيُغلق طريق النصر جزئيًا للقادم من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم "فلفة"، بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترًا من نهر الطريق بطول 240 مترًا، وترك حارتين مروريتين.

بدء نوة قاسم على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية بدء نوة قاسم متمثلة في هطول أمطار متوسطة على الشدّة على بعض الأحياء.

بدء صرف منحة الـ500 جنيه غدًا

تبدأ لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لـ منحة الـ500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة؛ ولمدة 10 أيام متواصلة.

زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا

شهدت مدن القاهرة والإسكندرية والدلتا منذ قليل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، رصدتها محطات الشبكة القومية للزلازل شرق البحر المتوسط، إذ وصل عمق الهزة الأرضية إلى 80 كم بسبب زلزالًا حدث في تركيا.