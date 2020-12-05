صور.. نوة قاسم تحول سماء الإسكندرية إلى لوحة جمالية

ظهرت سماء الإسكندرية في شكل جمالي، عصر اليوم السبت، وذلك مع بدء تساقط الأمطار الغزيرة، في أول أيام نوة قاسم، التي تجتاح المدينة لمدة 4 أيام، وتعد من النوات العنيفة والشديدة التي تشهدها المدينة.

وظهرت تراكمات السحب، ممزوجة بزرقة السماء القاتمة، قبل الغروب، لتمثل مشهدا بديعا، في ظل أجواء أوروبية ممطرة.

وتمكنت شركة الصرف الصحي، برئاسة اللواء محمود نافع، من السيطرة على كافة التراكمات وتيسير حركة المرور في جميع شوارع المدينة دون توقف بالرغم من تساقط الأمطار، حيث تم التعامل الفوري والسريع مع النوة والأمطار التي اجتاحت المدينة الساحلية منذ ساعات.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن جميع عمال الصرف الصحي يتواجدون أثناء النوات وقبلها وبعدها على مدار الـ24 ساعة، في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحدد من قبل الشركة باعتبارها تشهد تراكمات المياه، بسبب كمية المياه الكبيرة التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف، وشركة الصرف الصحي، يبذلون قصارى جهدهم في العمل وتنظيف الشنانيش، وتطهير جميع المطبات في جميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى التعامل في أثناء شدة تساقط الأمطار.

وأشار اللواء محمود نافع، إلى أن الشركة استغلت فترة كورونا، التي بدأت في شهر مارس الماضي، ونظفت وطهرت الشوارع والمحاور الرئيسية للمدينة، كمحور أبو قير والكورنيش، لافتا إلى أنه نفذت محاكاة الأنفاق، مؤكدا أن المعدات كثيرة، لكن كميات الأمطار هذا العام كبيرة.

وأوضح رئيس الشركة، أن مدينة الإسكندرية لم تشهد أي غرق منذ بداية النوات، وما حدث كان عبارة عن تراكم للمياه في بعض المناطق؛ إذ يتم التعامل الفوري والسريع معها في أثناء تساقط الأمطار، كما حدث بنوة المكنسة من تراكم للمياه في منطقة أبو قير ونفق المندرة؛ إذ تم التعامل السريع والانتهاء من سحب المياه في غضون نصف ساعة فقط، وتيسير حركة المرور.