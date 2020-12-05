مصطفى درويش عن فيلم "بـ100 وش": يا ترى هيحصل إيه في شبح العالم

كشف الفنان مصطفى درويش عن تصوير فيلم "بـ100وش"، بنفس أبطال المسلسل الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، من إنتاج جمال العدل.

وعلّق درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا ترى هيحصل إيه في شبح العالم من العصابة"، حيث انتهي المسلسل بسرقة شبح العالم لأموال العصابة وهروبه.

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة آسر ياسين، نيللى كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبوذكري.

وأعلن درويش الأربعاء الماضي إصابته بالتسمم، مؤكدًا أنه مر منها بسلام، وأن صحته جيدة في الوقت الحالي.

وكتب "درويش" عبر حسابه بـ فيس بوك: "الحمدلله.. حالة تسمم وعدت أنا كويس"

وتعرض الفنان مصطفى درويش لوعكة صحية، حسب ما أعلنه حساب يحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت صفحة تحمل اسم الفنان مصطفى درويش، صورته وهو نائم وبدا عليه الإرهاق والتعب على عدد من المقاعد، ومُلقى عليه "جاكت" لتغطيته.وكتب المسؤول عن صفحة الفنان مصطفى درويش، تعليقًا على الصورة، بقوله: "ألف سلامة عليك يا حبيب الملايين.. تقوم بالسلامة يارب".

وطلب المسؤول من المتابعين ضرورة الدعاء للفنان مصطفى درويش، حتى يتجاوز وعكته الصحية، التي لم يكشف عن تفاصيلها أو أسبابها "دعواتكم للأستاذ مصطفى درويش".

وفي شهر يونيه الماضي، أصيب الفنان مصطفى درويش، بفيروس كورونا، وكشف الفنان مصطفى درويش، تجربة إصابته بفيروس كورونا، قائلًا، إنه شعر بوجع شديد في البطن، وارتفاع درجات الحرارة، فأجرى أشعة على الصدر وتبينت إصابته بكورونا، "ماكانش دور عابر".