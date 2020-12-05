في اليوم العالمي للتطوع.. إنجازات البرنامج الرئاسي في مؤتمرات الشباب

يحتفل العالم فى 5 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للتطوع، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينظر إليه على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم وتقاسم قيمهم.

ويعد الشباب المصرى أكبر مثال ونموذج للعطاء والتطوع، وهو ما ظهر جليا فى أهم نموذج ومثال أنتجته القيادة السياسية، وهو"البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة" بدفعاته الثلاث وما أنتجه هؤلاء الشباب من نجاحات بتطوعهم الكامل.

أولا: البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد ملف الشباب اهتماماً كبيراً، وجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية فى الدولة، وأحد أهم صور تأهيل الشباب هو "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" الذى يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، وذلك من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق أحدث الأساليب والنظريات لمواجهة المشكلات التى تواجه الدولة المصرية.

وقد نجح البرنامج في تخريج 1500 شاب وفتاة، يمثلون جميع محافظات الجمهورية، من خلال ثلاث دفعات، تولي عدد منهم بعض المناصب القيادية كنواب للمحافظين ومعاونين وزراء، واستطاع هؤلاء تحقيق نجاحات كبيرة، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع حتى أصبحت التجربة المصرية خير مثال يُحتذى به في العديد من الدول.

ثانيا: دور شباب البرنامج التطوعي في عقد مؤتمرات الشباب

قامت مؤتمرات الشباب بشكل كامل على تطوع الشباب المحب لوطنه، حيث عمل شباب البرنامج الرئاسي كخلية نحل متكاملة لإنتاج المؤتمرات المحلية والدولية نستعرض منها ما يلي:

المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ (25-27 أكتوبر 2016)

انعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب على أرض شرم الشيخ مدينة السلام تحت شعار (ابدع. . انطلق)، على مدار 3 أيام وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيعقد بشكل دورى؛ ليصبح ملتقى بين مختلف قطاعات الدولة وبين مختلف أطياف الشباب المصري، وليتم التحاور خلاله حول التحديات الراهنة والخطط المستقبلية للتنمية القومية المستدامة.

جلسات المؤتمر:

دارت حول عدة محاور رئيسية هى: رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم، والفرص المتاحة للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات المحليات، وتقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن دراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها، وسبل تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات، ودور الشباب في تنفيذ رؤية مصر2020 .

المؤتمر الوطنى الدورى الأول للشباب بفندق الماسة- مدينة نصر ( 11 ديسمبر 2016)

انعقد مؤتمر القاهرة الدوري الأول للشباب، في إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال يوم الشباب المصري في التاسع من يناير 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، حيث دعا لعقد مؤتمر وطني للشباب بشكل دوري.

جلسات المؤتمر:

دارت جلسات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية هى: "قضايا التعليم" الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب«، "التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

المؤتمر الوطنى الدورى الثانى للشباب بأسوان ( 27 -28 يناير 2017)

انعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان بصعيد مصر، في يناير 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضره أكثر من 23 وزيرا وعدد كبير من نواب ومحافظي الصعيد ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والإعالمية.

جلسات المؤتمر:

تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هي:

• الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شاملة.

• مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد. .

* المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد.

• تنمية القطاع السياحي في الصعيد ودور الشباب في تطويره.

• مبادرة الصعيد حماية اجتماعية.

• الزراعة والثروة السمكية في الصعيد وتنمية الاستثمارات في الصعيد.

المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية (25-27 أبريل )2017)

تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و 100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شاب و شابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء و عدد من السادة نواب البرلمان، و بعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

جلسات المؤتمر:

تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:

• جلسة الافتتاح والجلسة الحوارية للرئيس مع شباب المؤتمر.

• جلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار مابين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع."

• جلسة "آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية المحلية بمحور قناة السويس."

• جلسة "اسال الرئيس."

• جلسة "محاكاة مراحل الاقتصاد المصري"

• جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية "

• الجلسة الختامية للمؤتمر.

المؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية (24-25 يوليو2017)

تميز هذا المؤتمر أن 60 %من الحاضرين به من الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من مؤتمرات الشباب السابقة.

شارك فيه شباب من محافظات إقليم غرب الدلتا (الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ)، وشباب جامعات محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني، كما تضم قائمة المدعوين شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلى شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى.

جلسات المؤتمر:

تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:

• جلسة بعنوان "رؤية مصر 2030 "

• جلسة بعنوان "الطاقة بين التحدي والإنجاز"

• جلسة اسأل الرئيس

• جلسة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي: المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية"

• جلسة بعنوان "المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية"

• جلسة محاكاة الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب

• جلسة بعنوان "صناعة الدولة الفاشلة – آليات المواجهة "

• الجلسة الختامية

المؤتمر الوطنى الدورى الخامس للشباب بالقاهرة فندق الماسة بمدينة نصر16 مايو 2018

شارك في هذا المؤتمر حوالي 1500 شاب وفتاة من جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسئولين.

جلسات المؤتمر: تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:

• الجلسة الافتتاحية •

الجلسة الأولي :بعنوان " رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر" .

• فيلم تسجيلي عن الحياة السياسية والحزبية بمصر – تحليل نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ عام 2005 حتي 2018

• الجلسة الثانية: بعنوان "رؤية شبابية للدولة المصرية للسنوات الأربع القادمة

" • الجلسة الثالثة: "اسأل الرئيس"

• الجلسة الختامية

المؤتمر الوطني الدورى السادس للشباب بجامعة القاهرة ( 28-29 يوليو )2018

شارك بالمؤتمر حوالي 3000 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

جلسات المؤتمر:

تضمنت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية هى:

• الجلسة الافتتاحية • جلسة بعنوان "استراتيجية بناء الشباب المصري"

• جلسة بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم" .

جلسة بعنوان تطوير منظومة التأمين الصحي

• جلسة بعنوان "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية ،"

• جلسة "اسأل الرئيس"

• الجلسة الختامية

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ (4-10) نوفمبر 2017

تعود فكرة المنتدى إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية في أبريل 2017 ، بدعوة من الشباب المصري، وجهت الدعوة إلى شباب من مختلف دول العالم للمشاركة في ”منتدى شباب العالم“ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

تمت به مناقشة قضايا دولية حول موضوعات؛ الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولي من خلال" -WYF MUN .حضر المنتدى أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثاً من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختل ُمختلَف الزعماء وقادة الرأي والِفكر حول العالم.

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ( 3-6 نوفمبر 2018)

انطلق منتدى شباب العالم 2018 ،في نسخته الثانية، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ أرض السلام.وتم استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة من مختلف دول العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى.وقام المنتدى على ثلاثة محاور هي السلام والتنمية والإبداع ، وناقش 18 قضية من خلال 30 جلسة، بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بفتح عيادة طبية داخل أروقة المنتدى ليتسنى لضيوف المنتدى من المصريين والعرب والأجانب (الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية)، وذلك ضمن حملة 100 مليون صحة.

ملتقي الشباب العربي والأفريقي بأسوان (16-17 مارس 2019)

عقد ملتقي الشباب العربي والأفريقي بحضور 1500 شاب أفريقي وعربي بفندق موفنبيك بأسوان.

منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ من 14-17 ديسمبر 2019انطلق منتدى شباب العالم 2019 ،في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.