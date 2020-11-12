خريج من البرنامج الرئاسي: تكونت لدي رؤية مختلفة لإمكانيات مصر

قال أحمد مشعل، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، إنه يعمل طيارا، وكان متابعا جيدا للبرنامج الرئاسي، ويحلم بالانضمام له، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج أن الدولة تهتم بالفعل لتدريب صف ثان من القياديين، ويجب على الجميع أن يعلم أن الدولة تهتم بالعنصر البشري، وبناء الإنسان الذي كان أحد الوعود المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مشعل"، في لقاء مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن مصر بلد عظيم وتستحق أن تكون في أفضل مكان، والبرنامج أضاف له رؤية مختلفة جدا لإمكانيات مصر، وخاصة في العنصر البشري، عندما تتاح الفرصة ويتم صقل المهارات الموجودة.

وتابع خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أنه لن ينسى أبدا أنه عندما يقدم خدمة يجب أن يسوق لها جيدا، وأن يستفيد منها المواطن العادي الذي يتلقى الخدمة، وتزيد الترابط بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ليشعر مقدمها أن مجهوده له نتيجة.

ولفت إلى أن التدريب الميداني فرق معه كثيرا، بالإضافة إلى إمكانية ملازمة صانع القرار في مختلف الأماكن، وهو كان موجودًا في محافظة الجيزة التي يوجد بها تنوع سكاني وعمراني، وتعلم في الأكاديمية القوانين الخاصة بالمحليات، وأهم التحديات التي تواجههم.

وأوضح، أنه بعد التدريب تكونت لديه رؤية مختلفة، وبعض زملائه نجحوا بشكل كبير، واستطاعوا وضع حلول لبعض المشاكل التي تواجه المحافظات، لافتا إلى أن الشباب يجب أن يطوروا أنفسهم جيدا، وأيضا يعطون البيئة المحيطة بهم، ويتطوعوا في خدمات تفيد البلد والمنطقة التي يعيشون فيها، وبالتالي سيكون لديهم رؤية عندما يتحدثون مع أي مسؤول، والهدف من البرنامج أن يكون هناك صف ثان من القيادة لديها ثقافة ليس فقط في مجالها، وهذا هو المستوى الأعلى من الإدارة.