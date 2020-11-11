خريجة البرنامج الرئاسي: التجربة وسعت مداركي وعمري ما كنت أحلم بيها

قالت ريهام فتحي، إحدى خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والصيدلانية في مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن تجربة البرنامج وسعت مداركها في التفكير، خاصة بعد الحصول على دورات تدريبة على أيدي متخصصين من مختلف دول العالم.

وأضافت "فتحي" خلال استضافاتها في برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية “extra news” وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن التقديم في البرنامج الرئاسي كان عبر موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب ودون أي وساطة، وجرى تصفية عدد معين بعد امتحانات لغة عربية ومعلومات، وبعدها كانت اختبارات السمات الشخصية ومستوى الذكاء، ثم المرحلة الأخيرة التي كانت عبارة عن مقابلة شخصية للمتقدمين، وأثنت على المدربين العالمين الذي حاضروا في الدورات التدريبة قائلة: "عمري ماكنت أحلم بالتجربة والتدريب مع ناس محترفة جدا زي اللي قابلتهم".

وأشارت خريجة البرنامج الرئاسي، إلى أن البرنامج وفر دورات تدريبة مع متخصصين عالمين مثل مدير مركز الأمن من جنيف، والمعهد الكوري الوطني ومدرسة "الإينا" الفرنسية، لافتا إلى إشادة مدير مركز الأمن بجنيف، الذي قال للدفعة التي تحصلت على الدورة التدريبة الخاصة بتدريب التنفيذين في الجهاز الإداري للدولة، بأنهم من أفضل 5 مجموعات درس لها من إجمالي 200 مجموعة على مستوى العالم.

وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب في 28 أغسطس 2017، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، الذي انعقد في نوفمبر 2016، وتسعى الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وجرى تطوير نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.