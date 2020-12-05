"القومية للأنفاق" عن غلق شارع الهرم: نعلم حجم الإزعاج والتكدس

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البدء في الخط الرابع من مترو الأنفاق تم التخطيط له منذ سنوات طويلة، "عارف إنه هيحصل نوع من الإزعاج والتكدس المروري في شارع مثل شارع الهرم"، موضحًا أنه لن يتم غلق شارع الهرم كليًا بل سيتم ترك حارات منه يمين وشمال الطريق .

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه قبل الشروع في قرار الغلق الجزئي لشارع الهرم جرى تنسيق مكثف مع محافظ الجيزة لايجاد محاور مرورية مرنة تعمل على منع التكدس المروري بقدر الإمكان والحفاظ على السيولة المرورية.

وتابع: "عارف إنه هيحصل بعض الإزعاج لكن أهمية المشروع كبيرة حيث سيقضي على الازدحام المروري المعروف في شارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وهذه المناطق التي أصبح الازدحام المروري فيها ملمحا من ملامحها ".

وشدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أهمية هذا المحور كونه يربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة ومن ثم لدى اكتمال المشروع سيحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والاستراتجية التي بدأ خطها الأول بمحطة الملك الصالح".

وأوضح أن الخط الرابع للمترو تنفذه شركات مصرية باستثناء الوحدات المتحركة حيث إن مدة مشروع الخط الرابع للمترو 5 سنوات، مشددا على أن الخط الرابع للمترو سوف يرتبط بباقي خطوط مترو الأنفاق لتكتمل الشبكة كلها، ومن ثم لدى اكتمال الشبكة سيستفيد نحو مليون شخص من الخط الرابع، وسيكون بوسع الراكب من مدينة السادس من أكتوبر الوصول وتبديل المحطات حتى العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يقلل الضغط والكثافة في استخدام وسائل المواصلات والمرور السطحية وسيحدث انفراجة كبيرة في تلك المناطق.