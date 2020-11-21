مترو الأنفاق يدرس تطبيق غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة تصل لـ100 جنيه

قال المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن مرفق المترو هو أسهل وأسرع وسيلة انتقال داخل القاهرة، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا انتشرت فرق تطهير وتعقيم كافة العربات بالمترو، لتطهير المناطق التلامسية بداخل محطات المترو مثل السلالم، وجرى تكليف 3 أفراد بكل محطة لتطهير كافة أرجاء المحطة على مدار اليوم.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بعض الركاب أصبحوا لا يرتدون الكمامات، أو يرتدونها أمام بوابات الدخول فقط، ثم يخلعونها بعد ركوب القطار، وهو ما يمثل خطورة عليهم وعلى باقي الركاب.

وأوضح أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجه بضرورة وجود أكمنة سرية ثابتة ومتحركة بالمحطات والقطارات، لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وجرى تحرير محضر لألف شخص لم يلتزموا بتلك الإجراءات في المحطات المختلفة، اليوم، وسيجري عرضهم على النيابة المختصة لتحديد قيمة المخالفة: "خليك إيجابي، الكمامة بتحافظ عليك وعلى نفسك وعلى أهلك لما بتروحلهم".

وأكد أن الشركة ليست جهة لتحصيل رسوم المخالفات الخاصة بالراكبين، ولكنها تحيل الأمر برمته إلى النيابة العامة التي تتولي المهمة، مضيفا أنه سيجري تطبيق غرامات فورية على الركاب بداية من 50 لـ100 جنيه، وسيجري حسم قيمتها خلال اجتماع مجلس الإدارة للشركة الأسبوع المقبل: "أعتقد أنها ستكون من 50 إلى 100 جنيه".

وأشار إلى توفير كمامات بسعر 3 جنيهات في كل منافذ بيع تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن أي شخص يرفض دفع الغرامة الفورية التي ستحددها الشركة خلال الاجتماع المقبل، سيجري تحرير محضر له ويحال إلى النيابة العامة لدفع غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه: "أكتر ركاب حررنا لهم محاضر كان جوه القطارات".