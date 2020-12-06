3.7 مليون عامل غير منتظم لا يستحقون منحة الـ 500 جنيه.. اعرف الأسباب

تقرر استبعاد حوالي 7.3 مليون مواطن تقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة ، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ، حيث كشفت اللجنة العليا لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عقب تفشي فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته، أن عدد المواطنين الذين لا يستحقون المنحة بلغ 3.7 مليون مواطن ، من إجمالي 6 ملايين و200 ألف تقدموا للحصول على المنحة .

الأسباب الرئيسية لاستبعاد غير المستحقين من المنحة الرئاسية

وأكدت مصادر باللجنة لـ"الوطن" أن استبعاد 3.7 مليون من المنحة ، جاءت لتوافر أحد الأسباب التالية في المستبعدين:

- حصولهم على دعم من أحد البرامج المالية من الدولة مثل تكافل وكرامة، أو حياة كريمة، أو معاش التضامن الاجتماعي.

- حصولهم على معاش استثنائي من الدولة.

- عدم خضوعهم لأي من أنظمة التأمين (الصحي - الاجتماعي - المهني).

- ثبوت الاستفادة من مشروعات الخريجين، ومنها القروض المبسطة، أو الاستفادة من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- ثبوت الوفاة .

- تكرار الأسماء ، وحدثت بنسبة تصل إلى 30 % من الأسماء المستبعدة ، حيث تم تكرار التسجيل .

- عدم صحة البيانات المدون ، سواء في المهنة، أو في الرقم القومي للبطاقات الشخصية .

ومن المقرر أن يبدأ صرف المرحلة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها ، 500 جنيه، حسبما أكدت اللجنة العليا لمساندة ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد19 صباح اليوم الأحد.

كما أنه من المقرر ، أيضا أن يتم توزيع 2 مليون و260 ألف مستحق للمنحة على 10 أيام محددة للصرف، منعا لحدوث التزاحم على فروع مكاتب البريد، في القاهرة والمحافظات، وفروع بنك التنمية الزراعي، بالإضافة الى 14 ألف ماكينة صرف آلي "ATM".