إيطاليا تسجل 662 وفاة جديدة بكورونا و21052 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 662 وفاة و21052 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 59514 وفاة بفيروس كورونا منذ فبراير الماضي، في أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجّلت 1.71 مليون إصابة حتى الآن.

يذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا منذ بداية يوليو الماضي كانت بحدود 300 حالة جديدة يوميا، وهذا ما لامس المعدلات المسجلة في المراحل الأولى من انتشار الوباء في أواخر فبراير، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.