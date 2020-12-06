انتقاد لأداء درة بعد نهاية حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"

شهدت نهاية حلقات حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" للفنانة درة هجوما شديدا من الجمهور بالرغم من التفاعل الكبير الذي ناله المسلسل بعد مشهد وفاة شقيق درة حزنا على وفاة زوجته في أولى حلقات المسلسل.

وجاءت التعليقات على الحلقة كالتالي: "والله الحلقة الأولى كانت إبداع لأن كانوا ممثلين بجد وبعدها الأطفال أبدعوا إلا درة مع الأسف".

وأضاف آخر "فعلا كان فى أوله هايل بس وبعد كده أوفر".

وعلق آخر "أسوأ قصة فيهم، أسوأ أداء لدرة، سيناريو وحوار ساذج، المختصر المفيد.. فشل ذريع".

وأضاف آخر "النهاية مش وحشة بس معمولة بطريقة بشعة جدا".

وتابع آخر "‏حكاية إلا أنا ‎(أول السطر) بتاعت دُرة مضحكة أوي نهايتها والسيناريو معمول بـ2 ونص مفيش أصلا مفيش غير البنوتة شيراز بس ولا تمثيل".

و كانت أعربت درة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، موضحة أنا كانت متحمسة للمسلسل وخاصة أن الحكاية من الحكايات الإنسانية.

أما عن وجود مقارنات بين حكايتها والحكايات الأخرى، قالت درة إنه لا يجوز المقارنة بين أي حكاية، لأن الحكايات عبارة عن حكايات منفصلة وكل قصة تعتبر مسلسل بمفرده، مؤكدة على أن شخصيتها في المسلسل تتواجد في الحقيقة، لافتة إلى حبها التعاون مع الأطفال حيث تجد توافق بينهما.وقررت الفنانة درة مغادرة أحد جروبات حكاية "أول السطر" بمسلسل "إلا أنا"، بسبب تعليقات الجمهور على أداء شخصية "سلمى" التي تجسدها في أحداث العمل الدرامي.وقالت "درة" عبر "فيس بوك"، "شكرًا على دعمكم ليا، ولحكاية أول السطر وحبكم وكلامكم الجميل.. لكن لأننا لسة بنصور هضطر أخرج من الجروب علشان متأثرش بالآراء، شكرًا أتمنى تكونوا حبيتوا سلمى، وأتمنى يعجبكم المسلسل".حيث علق عدد من متابعيها علي أداءها بالمسلسل مابين الإشادة والنقد.

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني، وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة تربيتهم.مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات.وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.