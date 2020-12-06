من الهاتف.. خطوات الإبلاغ عن تغريدة أو Fleets عبر تويتر

تحرص مواقع التواصل الاجتماعي على تنقيح المنشورات التي تظهر على صفحاتها وتتيح لرواد السوشيال الميديا إمكانية الإبلاغ عن المنشورات المسيئة للعرق أو الدين أو التي تدعو للرذيلة، أو لها اتجاهات تدعو للعنف، ومنها موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

وتعلن "تويتر" بوضوح أنها تتبع سياسة تمنع أي نوع من الدعوى للعنف، أو العنصرية، وترصد "الوطن" في التقرير التالي، خطوات الإبلاغ عن تغريدة مسيئة، أو حساب مسئ أو Fleets، وفقًا لمركز المساعدة لتويتر..

الإبلاغ عن تغريدة

انتقل إلى التغريدة التي تريد الإبلاغ عنها

انقر أو اضغط على الأيقونة .

حدد إبلاغ.

حدد نوع الإساءة هل هي انتحال شخصية، انتهاك حقوق ملكية، تدعو للعنف .. ألخ

سيطلب منك بعد ذلك تقديم معلومات إضافية بشأن المشكلة التي تُبلغ عنها. وقد يطلب تحديد تغريدات إضافية من الحساب الذي تبلغ عنه، حتى يتم الحصول على أفضل لتقييم الإبلاغ في ضوئه.

سنقوم بتضمين نص التغريدات التي أبلغت عنها في رسائل البريد الإلكتروني والتنبيهات التي نرسلها إليك كمتابعة.

بعد إرسال الإبلاغ، سنقدم لك توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لتحسين تجربتك في تويتر.

الإبلاغ عن حساب

انتقل إلى الملف الشخصيّ الخاص بك وانقر أو اضغط على أيقونة تجاوز

حدد إبلاغ.

حدد إنه يُمثل إساءة أو يُلحق ضررًا.

سيطلب منك بعد ذلك تقديم معلومات إضافية بشأن المشكلة التي تبلغ عنها. وقد نطالبك أيضًا بتحديد تغريدات من الحساب، حتى يتوفّر لنا سياق أفضل لتقييم الإبلاغ في ضوئه.

خطوات الإبلاغ عن Fleets عبر تويتر

خاصية Fleets هي أحد تحديثات موقع التغريدات الصغيرة تويتر التي تمكن المستخدمين من نشر مقاطع فيديو أو صور لمدة 24 ساعة، تختفي بعدها، وهي نفس خاصية "الاستورى أو القصة" في فيس بوك أو انستجرام.

إذا وجدت خاصية Fleets تنتهك سياسة تويتر، فيمكنك الإبلاغ عنها لكن من خلال الهاتف الذكي فقط، وذلك من خلال الخطوات الآتية..

قم بفتح حساب تطبيق تويتر على الهاتف الذكي.

يتم فتح Fleets التي تنتهك سياسة توستر، قم بضغط على العلامة بجانب الرمز X والذي يتواجد أسفل الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

الضغط على الإبلاغ عن Fleets، وسوف يطلب منك موقع التواصل تحديد سبب الإبلاغ، قم باختيار السبب بأنها تدعو للعنف، أو ذات محتوى جنسي مبتذل، أو أنها تنتهك حقوق الملكية الشخصية.

اتبع التعليمات، حتى تصل إلى الضغط تم، وسيتم ارسال تقرير بحل المشكلة، ويمكن العثور عليه في التنبيهات.