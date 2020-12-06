البحوث الفلكية: أحيانا نعرف وقوع زلازل من السوشيال ميديا

كشف الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حدوث هزة أرضية اليوم، فذكر أن الهزة كانت في حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وكان مركزها جنوب تركيا، بقوة 5.4 ريختر وشعر بها سكان القاهرة، موضحًا أنها عندما جاءت لمصر كانت بنفس القوة وهي 5.4 ريختر ولكن حدتها تختلف من مكان لآخر.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هيئة البحوث الفلكية تسجل سنويًا نحو 150 هزة أرضية، هذه الأنشطة في السياق الطبيعي والتوابع أقل، ونطمئن المواطنين أن الأمور في السياق الطبيعي، فما جاء زلزال كبير وما سيحدث بعده توابع خفيفة.

وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن موقع مصر الجغرافي بعيد كل البعد الأحزمة الزلزالية، مشيدًا في الوقت ذاته بإحساس المصريين في الأيام الأخيرة لشعورهم بالهزات الأرضية، "بنعرف بعض الأوقات الهزة الأرضية من المواطنين والسوشيال ميديا والإعلاميين".

وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول عدم شعوره بالهزات الأرضية في الفترة الأخيرة، قائلا: "الحال من بعضه يا فندم"، فيما علق أديب: "الناس كلها بتقول يبدو أن 2020 مش عاوزة تسيبنا كدة بلطافة لأنها شهدت وباء وحروب ومصايب والأهلي بطل الدوري وأفريقيا والكاس، الزلزال ده شعر بيه العديد من الناس اللي عايشة في غرب القاهرة".

وتابع أديب: "مركز الزلزال ده في تركيا منطقة تركيا فيها حراك زلزالي وتحركات كثيرة، تركيا نفسها كان عندها زلزال كبير من شهر، اللي عايشين في عمارات عالية شوية كان فيه مشكلة، وشعروا بهذا الأمر".