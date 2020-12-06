مؤسس "مسرح مقالب القمامة": المشروع أصبح مكانا ترفيهيا وتثقيفيا للقرية

كشف شنودة عادل، صاحب مشروع مسرح مقالب القمامة، تفاصيل تحويله مقلب للقمامة لمسارح تثقيفية للأطفال في قريته بالمنيا، قائلا إن هذا المسرح ليس مجهوده فقط، ولكن مجهود فريق كامل، والفكرة جاءت له عندما كانوا ينظمون حملات لتنظيف الشوارع مع الأطفال منذ 4 سنوات، والبداية بدأت بـ7 أطفال لتنظيف الشوارع بشكل بسيط، ثم قرروا توسيع الفكرة وألا تقتصر على الأطفال فقط، فتم إنشاء مكتبة والاستفادة من مقالب القمامة وتحويلها لمساحة آمنة للشباب والأطفال.

وأضاف شنودة عادل خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العمل في المكان لم ينتهِ رغم أنهم بدأوا فيه منذ عام، حيث يجرى كل فترة تطويره، ومساحته تبلغ 650 مترا، بجوار مدرسة للابتدائي، فتم التعاون مع الوحدة محلية، لمساعدتهم بالأدوات ومواد البناء، واستغلال المكان لتحويله لحديقة عامة، وتنظيم ورش فنية للأطفال.

وأشار صاحب مشروع مسرح مقالب القمامة إلى أنهم نجحوا في تحويل 3 أماكن كانت مقالب للقمامة وتحويل واحد منهم لملعب والثاني لمسرح روماني والثالث الجاري عمله عبارة عن حديقة ثقافية لأهالي القرية، موضحا أن الفريق يتكون من 8 أفراد إضافة للمتطوعين الذين يصل عددهم لـ20 شخصا.

ولفت شنودة عادل إلى أن تقبل الأطفال لهذا التغيير صعب في البداية ثم تعودوا بعد ذلك، وأصبح المكان بالنسبة لهم "فسحة حلوة"، وبعدما كانوا يلعبون في الشارع، لافتا إلى أنهم خلال أسابيع سيتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة رسمية للعمل بشكل قانوني والحصول على دعم، خاصة أنهم بصدد إنشاء نادٍ للسينما بشكل مبسط، موضحا أنهم لم يتواصلوا بعد مع المحافظ.