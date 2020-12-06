في القاهرة والإسكندرية وتركيا.. يوم الزلازل العالمي: "كفاية هز بقى"

يوم الزلازل.. هكذا أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على يوم أمس السبت، بعدما ضربت الزلازل والهزات الأرضية أنحاء مختلفة من مصر وخارجها، بعضها شعر بها السكان، والبعض الآخر لم يكن له أثر.

زلزال يضرب شرق القاهرة

البداية جاءت بالإعلان عن هزة أرضية حدثت، أمس، بمنطقة شرق القاهرة، وفقًا لما قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمركز القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، لافتا إلى أنه يجري الآن تحليل بيناتها.

زلزال في تركيا شعر به أهالي الإسكندرية

وبعد قليل، كشف الدكتور أحمد بدوي، أن المحطات، سجلت هزة أرضية حدثت في دولة تركيا، وشعر بها المواطنون في الإسكندرية، لافتا إلى أنه يجري تحليل بيناتها.

زلزال بشرق المتوسط شعر به سكان لبنان وتركيا

وقالت سكاي نيوز، إن هناك زلزال وقع في منطقة شرقي البحر المتوسط، اليوم السبت، ووصلت ارتداداته إلى سواحل تركيا ولبنان، حيث شعر به سكان البلدين.

وأضافت أن سكان المناطق الساحلية في لبنان، شعروا بهزة أرضية، وكانت قوية إلى درجة وصلت ارتداداتها إلى المناطق الداخلية في البلاد.

وفي تركيا، قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفق "رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن، عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.

البحوث الفلكية: نسجل سنويا 150 هزة أرضية وتوابع زلزال تركيا خفيفة

وتعليقًا على ما سبق، قال الدكتور أحمد بدوى، ردا على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، عن عدم شعوره بالهزة الأرضية اليوم، حيث قال " أنا كمان .. الحال من بعضه يا فندم".

وكشف بدوي تفاصيل حدوث هزة أرضية أمس، فذكر أن الهزة كانت في حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وكانت مركزها جنوب تركيا، بقوة 5.4 ريختر وشعر به سكان القاهرة، موضحًا أنها عندما جاءت لمصر كانت بنفس القوة وهي 5.4 ريختر ولكن حدتها تختلف من مكان لآخر.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هيئة البحوث الفلكية تسجل سنويًا حوالى 150 هزة أرضية، هذه الأنشطة في السياق الطبيعي والتوابع أقل، ونطمئن المواطنين أن الأمور في السياق الطبيعي، فما جاء زلزال كبير وما سيحدث بعده توابع خفيفة.

وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن موقع مصر الجغرافي بعيد كل البعد الأحزمة الزلزلاية، مشيدًا في الوقت ذاته بإحساس المصريين في الأيام الأخيرة لشعورهم بالهزات الأرضية، "بنعرف بعض الأوقات الهزة الأرضية من المواطنين والسوشيال ميديا والإعلاميين".

مستخدمو السوشيال ميديا عن الزلزال: "مش متابعين والله"

رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على واقعة الزلازل بشكل ساخر كعادة المصريين، منهم من وصف كيف شعر بها، ومنهم من شعر بالفخر بعدم إحساسه به، وجاءت بعض التعليقات كالتالي، "زلزال مين مش متابع والله - كفاية هز بقى عايزين نشوف شغلنا - الهزة جت وانا باكل مكملش أكل يعني؟".