البحوث الفلكية: نسجل سنويا 150 هزة أرضية وتوابع زلزال تركيا خفيفة

رد الدكتور أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، عن عدم شعوره بالهزة الأرضية اليوم، حيث قال " أنا كمان .. الحال من بعضه يا فندم".

وكشف بدوي تفاصيل حدوث هزة أرضية اليوم، فذكر أن الهزة كانت في حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وكانت مركزها جنوب تركيا، بقوة 5.4 ريختر وشعر به سكان القاهرة، موضحًا أنها عندما جاءت لمصر كانت بنفس القوة وهي 5.4 ريختر ولكن حدتها تختلف من مكان لآخر.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هيئة البحوث الفلكية تسجل سنويًا حوالى 150 هزة أرضية، هذه الأنشطة في السياق الطبيعي والتوابع أقل، ونطمئن المواطنين أن الأمور في السياق الطبيعي، فما جاء زلزال كبير وما سيحدث بعده توابع خفيفة.

وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن موقع مصر الجغرافي بعيد كل البعد الأحزمة الزلزلاية، مشيدًا في الوقت ذاته بإحساس المصريين في الأيام الأخيرة لشعورهم بالهزات الأرضية، "بنعرف بعض الأوقات الهزة الأرضية من المواطنين والسوشيال ميديا والإعلاميين".

فيما علق أديب: "الناس كلها بتقول يبدو أن 2020 مش عاوزه تسيبنا كده بلطافة لأنها شهدت وباء وحروب ومصايب والأهلي بطل الدوري وأفريقيا والكاس، الزلزال ده شعر بيه العديد من الناس اللي عايشه في غرب القاهرة، مركز الزلزال ده في تركيا منطقة تركيا فيها حراك زلزالي وتحركات كثيرة، تركيا نفسها كان عندها زلزال كبير من شهر، اللي عايشين في عمارات عالية شوية كان فيه مشكلة، و شعروا بهذا الامر".