الدولار يستقر في البنوك وشركات الصرافة اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، للأسبوع الثاني على التوالي وفق آخر تحديث للبنوك الخميس.

وجاء 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي "بيريوس"، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باعت بنوك العقاري المصري العربي، الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربي الدولي، و"hsbc"، والمشرق.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية استقرارا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في 6 بنوك هي عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول بـ18.91 جنيه.

وسجل سعر شراء الإسترليني في بداية التعاملات اليومية استقرارًا عند 20.94 جنيه، في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي".

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد 160 قرشًا، ليباع بـ15.69 جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية 2020.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أنّ هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والجنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.