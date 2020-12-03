سعر الدولار اليوم الخميس 3-12-2020 في مصر

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 3 ديسمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمس الأربعاء أعلى سعر وهو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، وسجل أقل سعر وهو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر.

وخسر الدولار الأمريكي بعض المكاسب التي حققها الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي مزيد من التيسير النقدي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، في المصرف المتحد سجل 20.82 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.82 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 20.82 جنيه للشراء و21.01 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.87 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الخميس، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.