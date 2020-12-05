سعر الدولار اليوم السبت 5-12-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" خدمة يومية لقرائها خاصة بأسعار الدولار، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر، وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك المختلفة مثل "مصر" و"البنك الأهلي" و"الإسكندرية" و"التجاري الدولي" و"المصرف المتحد"، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجع أمام الجنيه لأدنى مستوياته مقابل العملات الأخرى خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث حذر البعض في وول ستريت من أن الدولار الأمريكي سيمر بدورة هبوط بسبب استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي على انخفاض أسعار الفائدة لعدة سنوات.

وعلى الجانب الآخر بلغت عملات اليورو والدولار الكندي والوون الكوري أعلى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من عامين في هذا الأسبوع، بينما وصل الفرنك السويسري إلى أقوى مستوياته منذ عام 2015، ومتوقع أن يحصل شعف أكثر في الدولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

جاء سعر الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات قبل اليوم السبت، في المصرف المتحد سجل 20.82 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.82 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 20.82 جنيه للشراء و21.01 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل في آخر تعاملات قبل اليوم السبت، في المصرف المتحد نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.87 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في آخر تعاملات قبل اليوم السبت، في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ووفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت سجّل سعر الريال السعودي ، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه.