أساءت لمصر وطالبت بترحيل المصريين.. صفاء الهاشم خارج الأمة الكويتي

أبرزت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، ظاهرة لافتة وهي غياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم، مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

وتعمدت الهاشم، الإساءة إلى مصر في عدة مناسبات، خاصة مطالبتها بترحيل العمالة المصرية من الكويت بعد أزمة كورونا.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية، إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية.

وبحسب النتائج حتى صباح اليوم، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016، إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي، للمرة الثانية على التوالي، في التمثيل داخل مجلس الأمة، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، في الفوز بـ3 مقاعد في البرلمان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورغم تبدل الوجوه، ثبت التمثيل الشيعي في مجلس الأمة عند 6 نواب، وتراجع تمثيل التحالف الإسلامي الوطني إلى نائب وحيد.

وحصل النائب مرزوق الغانم، على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبة وتناسب مع حجم الأصوات في الدائرة، في حين يعد الرقم الذي حصل عليه النائب حمدان العازمي، هو الأعلى على مستوى الدوائر الخمس، وقال الغانم، إن المركز الذي حصده، وكذا الرقم الذي حصل عليه، "مسؤولية كبيرة وأمانة".