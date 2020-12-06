اليوم.. الأمير وليام يتفقد بريطانيا بالقطار في ظل كورونا

يبدأ الأمير وليام وزوجته كيت جولة في بريطانيا بالقطار، اليوم، للقاء العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وموظفي دور الرعاية والمدرسين وشكرهم على جهودهم خلال الجائحة.

وسيركب الأمير وليام وكيت القطار الملكي ويقطعا مسافة 1250 ميلا عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وقال قصر كينسينجتون: "الدوق والدوقة يتطلعان بشدة لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تم إنجازه في جميع أنحاء البلاد طوال هذا العام الصعب".

وأضاف القصر، أنهما يتطلعان أيضا إلى إبداء امتنانهما نيابة عن الأمة لجميع أولئك الذين يدعمون مجتمعاتهم المحلية قبل عطلة عيد الميلاد.

وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا بـ"كوفيد-19" بتسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، اليوم، إن بلادها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتك لكورونا هذا الأسبوع ليكون متاحا في المستشفيات قبل توزيعه على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى، بعد غد الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية ونزلائها.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول، وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم لقاح فايزر وبيونتك متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

لهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.