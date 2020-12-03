فايزر تتحدى كورونا.. بريطانيا تستلم أول شحنة من اللقاح

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم، إن أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصلت إلى بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، موافقتها على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وأكدت شركة "بايونتك" المنتجة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر"، بدء عملية تسليم اللقاح، قائلة: "نتوقع بدء توزيع لقاحنا في بريطانيا خلال يومين، وسيتم شحن اللقاحات جوًا وبرًا إلى بريطانيا".

وكانت "فايزر" و"بيونتك" أعلنتا في وقت سابق، أنّ التجارب السريرية كشفت عن نجاح كبير للقاحهما، ما أعطى أملا في إمكانية تعافي العالم من الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها منذ نحو عام، إلا أنّ أهم المآخذ على هذا اللقاح، أنّه يحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض، تصل إلى 80 درجة تحت الصفر، للحفاظ عليه سليما.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّها تريد معلومات من بريطانيا لمنح تصريح استخدام طارئ للقاح فايزر.

وحذر مشرع بارز في الاتحاد الأوروبي من موافقة بريطانيا "العاجلة والسريعة" على استخدام اللقاح ضد كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، معتبرًا ذلك "أمرًا يمكن أن يسبب مشاكل".

وقال بيتر ليسي، وهو مشرّع من الاتحاد الأوروبي وعضو في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أعتبر هذا القرار إشكاليًا، وأوصي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تكرار العملية بالطريقة نفسها. إن بضعة أسابيع من الفحص الشامل (الإضافي) من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أفضل من تصريح تسويق طارئ عاجل للقاح"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 60000 وفاة بكورونا منذ بدء الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.