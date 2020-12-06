عرض المتهم في فيديو "سماح بنت الحاج شهاب" على النيابة اليوم

قال رائد نوفل محامي المتهم بالتشهير بفتاة على فيس بوك في كفر الشيخ، إنه سيجري عرضه على النيابة اليوم الأحد، هو وعددا من زملائه الذين ظهروا في الفيديو، مضيفاً أنه جرى القبض عليه أمس، وكان من المقرر عرضه على النيابة في الفترة المسائية لكن لم يحدث ذلك.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ أمس.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب، الذي قام بدور أبو سماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، وجرى استجوابهم حولة الواقعة وملابستها، وتحرير محضر رسمي.

وكان مصطفى بوخة صاحب فيديو "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، أكد في وقت سابق، أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لا يوجد شخص طبيعي يعمل كده"، وتابع الشاب، أن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبو سماح، يعمل حلاقا، ولا يوجد عنده بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.

وتابع بأن الفيديو عبارة عن "هزار" بينه وبين أصدقائه، وأن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على فيس بوك.

وتابع: "جالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".