صاحب فيديو سماح: "كنت بنصح الشباب ميرتبطوش ومعرفش الناس ليه قالبة عليا"

قال مصطفى محمود "بوخا" صاحب فيديو "سماح" فتاة كفر الشيخ، إنه ينشر مقاطع فيديو منذ فترة طويلة لكنه لم يكن معروفًا، مضيفًا: "كنت عاوز أوصل رسالة بس اتفهمت غلط، كنت عاوز أنصح الشباب والبنات إنه ميرتبطوش ببعض عشان بيحصل مشاكل وفيه جوازات بتبوظ، وكنت رايح أقول حنان، بس سماح جات في بوقي كده".

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "كان من المفترض تصوير جزء ثانٍ من الفيديو وفيه سينزل الحاج أبو سماح ووالدتها، لكن لم يمنحني أحد الفرصة لاستكمال الجزء الثاني.. مكنش عندي إلا 1000 متابع ومكنتش أعرف إني هطلع تريند ولا هيجيب حاجة".

وتابع: "ولما الناس اتكلمت جبت الناس اللي شاركت في التمثيل ونزلنا الجزء الثاني بعد الجزء الأول بساعة ونصف، ومعرفش الناس ليه قالبة عليّ"، ليرد عليه مقدم البرنامج بقوله: "البلد لسه فيها نخوة وناس بتخاف على بنات البلد".

وأردف: "كانت نيتي خير واتفهمت غلط، واعتذرت، وحتى الكهارب وكل حاجة كانت معانا، إحنا اللي عاملين الديكور، والفكرة جات لي من إن الناس عندنا في كفر الشيخ بيكلموا بنات وبيبوظوا أفراح، وعم شهاب مش بيخلف بنات أصلًا والشارع كله كان بيساعدني، ودلوقتي مبقتش عارف أفتح أكونتي وفيه ناس بتقول لي الحكومة بتدور عليّ، ومعرفش ليه؟! .. حقكم عليّ وأنا آسف وكانت نيتي خير ومكنش ده قصدي والله العظيم".