بكين: الأمريكيون ينشرون فيروسات سياسية ويختلقون الأكاذيب حول الصين

أكدت المتحدثة باسم وزارة خارجية الصين هوا تشون ينج، أن تصريح رئيس جهاز المخابرات الوطنية الأمريكية، بأن "الصين هي التهديد الرئيسي للديمقراطية"، يوضح عقلية الحرب الباردة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت ينج: "راتكليف يواصل فقط تكرار الأكاذيب والشائعات من أجل تشويه سمعة الصين، والمبالغة دون داع في التهديد الصيني، أعتقد أن هذا مجرد جزء آخر من التصريحات الكاذبة التي كانت الحكومة الأمريكية تعدها مؤخرا".

وأضافت المتحدثة الصينية: "نأمل أن يحترم السياسيون الأمريكيون الحقائق، ويتوقفوا عن خلق وتداول الأخبار المزيفة، والتوقف عن تلفيق ونشر الفيروسات والأكاذيب السياسية، والتوقف عن الإضرار بالعلاقات الأمريكية الصينية".

وتابعت ينج: "خلاف ذلك، فإنها لن تتسبب سوى بضرر أكبر لمصداقية الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ردا على نشر جون راتكليف، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وصف فيه الصين بأنها "التهديد الرئيسي للأمن القومي الأمريكي".

وكتب راتكليف، في المقال: "إذا كان بإمكاني أن أنقل إلى الشعب الأمريكي فكرة واحدة فقط باستخدام موقفي الاستثنائي، فإن الصين اليوم، تشكل أخطر تهديد لأمريكا، وأخطر تهديد للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية".