الصين تدعو واشنطن لتصحيح خطأ العقوبات المفروضة على شركاتها

دعت الصين، اليوم، الولايات المتحدة إلى تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إنّ الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.

وأشارت ينج، إلى أنّ الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.

يذكر أنّ الولايات المتحدة أصدرت أمس الاثنين، عقوبات على الشركة الصينية الوطنية للاستيراد والتصدير للإلكترونيات CEIEC، متهمة إياها بدعم جهود الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لـ"تقويض الديمقراطية".