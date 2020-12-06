154 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت بالصين في 10 أشهر

سجل قطاع الإنترنت والقطاعات ذات الصلة بالصين، نموا مزدوج الرقم بإيرادات الأعمال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وبلغت عائدات كبرى شركات الإنترنت 1.01 تريليون يوان (حوالي 154.18 مليار دولار أمريكي) خلال فترة يناير- أكتوبر، بزيادة 13.1% على أساس سنوي، بحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال تلك الفترة، زادت الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت بواقع 8.8% على أساس سنوي إلى 98.65 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 61.98 مليار يوان، بزيادة 15.6% على أساس سنوي.

وأضحى قطاع الإنترنت مكونا مهما من "الاقتصاد الجديد" بالصين، حيث تشهد البلاد تحولا في النمو الذي تدفعه بشكل أكبر التكنولوجيا والاستهلاك.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان، خلال العام السابق.

ووصل عدد مستخدمي الانترنت في الصين إلى 904 ملايين شخص حتى مارس الماضي، بزيادة 75.08 مليون شخص عن نهاية عام 2018.وقال التقرير الذي أصدره المركز الصيني لمعلومات شبكة الانترنت، أن معدل تعميم الإنترنت في الصين وصل إلى 64.5%، بزيادة 4.9 نقطة مئوية عن نهاية عام 2018.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة في البلاد بمقدار 79.92 مليون شخص من نهاية عام 2018، إلى 897 مليونا في مارس الماضي، محتلا 99.3% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، حسب التقرير.