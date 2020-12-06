سقوط عصابة المخدرات في الخانكة بنصف كيلو هيروين

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات عقب مطاردة معهم، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وأسلحة نارية وطلقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، عن قيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بالخانكة فكلف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة القبض على المتهمين.

جري تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض على المتهمين أثناء مطاردتهم.

في وقت سابق تمكنت مباحث القليوبية، من القبض علي تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين ، للإتجار بالمخدرات وبحوزتهما كميات من مخدرا الحشيش والشادو أثناء قيامهم بترويجه على المتعاطين تم التحفظ علي المضبوطات وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، عن قيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها.

كلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين، حيث تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية ، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ا. ر. ا"، 25 سنة، عاطل ومقيم شارع نصار اتريب دائرة قسم ثان بنها وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 550 جراما و2500 جنيه وهاتف محمول.

وتم ضبط " ا. ع .م "، 23 سنة، عاطل، ومقيم الرملة مركز بنها و" م .م .ف"، 30 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الزراعة قسم أول بنها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 700جرام، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 2250 جنيها و3 هواتف محمول.