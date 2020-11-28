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محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

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الوطن
12:04 م | السبت 28 نوفمبر 2020
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدداً من القتلى والمصابين.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم، على أنَّ هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكّداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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