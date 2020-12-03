"عبدالعال" يستقبل رئيس البرلمان العربي: مصر ستظل داعمة لدوركم

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له من أعضاء مكتب البرلمان.

وقدم "عبدالعال" التهنئة إلى "العسومي" لانتخابه رئيسا للبرلمان العربي، مؤكدا أن انتخابه يؤكد ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءة وخبرة متميزة، لتولي مختلف المسؤوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمن الدكتور علي عبدالعال، خلال اللقاء، دور البرلمان العربي الداعم دائما لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك، مشددا على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية جادة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا أمتنا العربية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بمقترح البرلمان العربي، بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالأخير، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، في مجال مكافحة الإرهاب، في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري لجنة لمكافحة الإرهاب، العام الماضي.

من جانبه، قدم رئيس البرلمان العربي، الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال على حفاوة الاستقبال، مشيدا بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربي، مؤكدا سعادته البالغة باللقاء.

وأكد "العسومي" السعى نحو النهوض بدور البرلمان العربي، وأن يكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهداف مُمنهج للدول العربية، ما يفرض تكاتفا عربيا أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.

توعد زيارة "العسومي" الأولى لرئيس البرلمان العربي لمجلس النواب المصري، عقب انتخابه بالتزكية، أكتوبر الماضي.