هبوط أرضي بشريط الترام في منيا البصل بالإسكندرية

بدأ حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال إصلاح هبوط أرضي وقع أسفل شريط ترام المدينة بمنطقة مينا البصل، وذلك بسبب كسر بماسورة مياه شرب، دون إصابات أو خسائر.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي أسفل شريط الترام بشارع جبل الزيتون ناصية شارع الأمان بمنطقة مينا البصل.

وانتقل مسؤولو إدارات المتابعة والتدخل السريع والمرافق بحي غرب وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النقل العام إلى موقع الحادث.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الهبوط حدث بسبب كسر بماسورة مياه شرب قطر 4 بوصة، دون أي إصابات أو خسائر بشريط الترام.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه جار العمل على إصلاح الكسر وردم موقع الهبوط الأرضي، حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام حركة ترام المدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات تطوير العشوائيات.

واصلت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف عزبة محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول، في إطار خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنية.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، أطلق في 19 يونيو، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بتكلفة تقدر ب 108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر.

ويقطن بمنطقة محسن الكبرى حوالي 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدانا.