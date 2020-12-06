رفع درجة الاستعداد في 13 محافظة لجولة إعادة انتخابات البرلمان

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانيةّ المقررة يومي 7و8 ديسمبر الحالي.

وأشار شعراوي إلى أن محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظات الـ13 يتفقدون اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين.

وأوضح شعراوي في تصريحات أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحمايتهم من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد شعراوي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة وكل الجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم، لافتا إلى أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية.

وقال إنه تم أيضا رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وطالب شعراوي مواطني محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وأن مشاركة المواطنين لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.

وأضاف شعراوي أن وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية نظمت ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الإيجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها، مؤكدا أن المرأة المصرية دائما تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.