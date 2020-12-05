"معندهاش أمراض وتخدم نفسها".. شروط استضافة المرأة المعنفة بمراكز التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة هي إحدى الخدمات المتوفرة لدى الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن مراكز المرأة المعنفة تستضيف المرأة المعرضة إلى أى نوع من أنواع العنف سواء كان جسديا أو جنسيا أو نفسيا، وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عاما وذلك يتضمن:-

- المرأة ذات الإعاقة القادرة على خدمة نفسها والناجيات من الإتجار بالبشر.

- ألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما في تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالمركز، ويثبت ذلك بموجب وثيقة رسمية أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص.

-أن تكون المرأة مصرية أو أجنبية مقيمة في مصر، وبـاطلاعها على لائحة القواعد والميثاق الأخلاقي بالمركز أن تتعهد كتابة مدونة ًوقواعد السلوك والتزامها بهما، كما لا بد أن تكون خالية من الأمراض.

_أكدت الوزارة أن الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية، وخلال أول 3 أيام.

_أن تستوفي جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هويتها وبعد ذلك تعتبر مقيمة في المركز ويتم وضع خطة تدخل مناسبة لها وبموافقتها.

_تقيم السيدة بالمركز لمدة ستة أشهر، ويجوز مدها إلى ستة أشهر أخرى بموافقة اللجنة المحلية وما زاد على ذلك يعرض على اللجنة المركزية.

الأوراق المطلوبة لإلحاق المستفيدة:-

- مستند إثبات الشخصية

- بحث اجتماعي من الوحدة االجتماعية التابع لها مقر الإقامة بالتنسيق مع مديرية التضامن المختصة

- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها.

-صورة من مستندات حالتها الاجتماعية.

-بيان رسمي بمفردات المرتب الشهري الذي تحصل عليه إذا كانت عاملة.

-شهادة صحية بمعرفة طبيب المركز توضح حالتها الصحية وتؤكد خلوها من الأمراض المعدية.

-التوقيع على كشف العهد المسلمة إليها والالتزام بردها عند مغادرة المركز.

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز صورة من شهادات ميلاد أولادها إن وجدوا.

محافظات مراكز الاستضافة:-

-يوجد 8 مراكز على مستوى الجمهورية تخدم جميع انحاء الجمهورية. -القاهرة- الجيزة - القليوبية- الدقهلية- الإسكندرية - الفيوم- بني سويف

إجراءات الوصول للمراكز:-- الاتصال بأرقام الخط الآمن (خط المساعدة) لكل مركز.

- الاتصال بأرقام الوزارة لمعرفة أقرب مركز استضافة للمرأة.

- التوجه الى الوحدة او الإدارة او المديرية الاجتماعية.

-الإحالة من أي جهة شريكة وقد تشمل أقسام الشرطة، المستشفيات والوحدات الصحية، خط نجدة الطفل، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية، النيابة العامة.