خبير: تطعيم عمال النقل الجماعي والسكة الحديد والمترو ضد كورونا أولوية

قال سيد الإنجليزي الخبير في قطاع النقل، وعضو الجمعية المصرية للنقل، إنَّ العاملين بالنقل البري ونقل الركاب الجماعي سواء قائدي السيارات أو كمسارية النقل، يعدون من الفئات المعرضة للخطر والتي يجب أن يتمّ إدراجهم في كشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وأكّد الخبير في قطاع النقل، خلال بيان صادر اليوم، أنَّ العاملين بالنقل الجماعي للركاب يجب أن يكونوا من الفئات التي يتمّ تطعيمها في الجرعات الأولى للقاح كورونا لضمان سلامة عمليات النقل.

وشدد على أنَّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورنا ليس فقط الأطباء والقطاع الطبي ولكن يشملهم رجال الشرطة والعاملين بالمواقع الخدمية إضافة لرجال النقل سواء في قطاع النقل البري أو السكك الحديدية أو مترو الانفاق.

وطالب بالعمل من الآن على إعداد تصور لتوزيع لقاح كورونا على أن يشمل هذة الفئات، وعلى أن تدرج وزارة الصحة الفئات مثل رجالش الشركة والعاملين بالقطاعات الخدمية وعمال النقل في الفئات المرجو تطعيمها في المراحل الأولى من لقاح تطعيمات كوورنا.

وكانت الشركات العالمية بدأت إعلان النتائج الإيجابية عن لقاحات كورونا وبدأت خطط التوزيع داخل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.